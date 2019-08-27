زعيم المعارضة يحذر من مخاطر "بريكست" بدون اتفاق يصب لصالح ترامب

حذر زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربين، من مخاطر "بريكست" دون اتفاق يصب لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح أدلى به عشية محادثات يجريها البرلمان بهدف تفادي الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكتب كوربين في مقال نشرته صحيفة "ذي إينديبندنت"، أن "بريكست" بدون اتفاق "يعني بريكست لصالح ترامب" مبدياً أسفه لـ"تودّد" رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الرئيس الأميركي.

واستعرض ترامب وجونسون توافقاً كبيراً بينهما خلال قمة مجموعة السبع، التي انتهت الاثنين في بياريتس بجنوب غرب فرنسا، فقدم ترامب دعمه لرئيس الوزراء البريطاني في معركته مع أوروبا حول "بريكست"، مشبها الاتحاد الأوروبي بـ"عقبة تكبّل" بريطانيا.

ووعد ترامب جونسون بـ"اتفاق تجاري كبير جداً، أكبر من (أي اتفاق بين البلدين) في أي وقت مضى"، فيما تبحث لندن عن حلول توفر لها بديلاً عن أوروبا كأول شريك تجاري لها حتى الآن.

وأكد كوربين أن "بريكست" بدون اتفاق "لن يرد لنا سيادتنا، بل سيضعنا تحت رحمة ترامب والشركات الأميركية الكبرى".

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ويرى كوربين أن أفضل وسيلة لتفادي مثل هذا الوضع تكمن في تنظيم انتخابات عامة، غير أنه يبقى منفتحاً على احتمالات أخرى.

وكتب "آمل أن نتوصل إلى تسوية جيدة وأن نفوز بتأييد برلمانيين آخرين يدركون مخاطر كارثة بريكست بدون اتفاق".

ودعا قادة آخرين من المعارضة ومعتدلين مؤيدين لأوروبا في صفوف المحافظين الحاكمين إلى المشاركة في المناقشات، اليوم الثلاثاء، في البرلمان.