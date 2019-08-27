كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية اليابان يحث مسئولى دول التيكاد على الانتهاء من " إعلان يوكوهاما " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، مسئولى الدول المشاركة فى مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية تيكاد 7 الذى سينطق غدا الأربعاء برئاسة مشتركة مصرية ويابانية بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر حتى 30 أغسطس الجارى إلى سرعة تبني " إعلان يوكوهاما " الذى سيصدر فى ختام المؤتمر.
وحث وزير الخارجية اليابانى – خلال الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا واليابان الذي عقد في يوكوهاما اليوم للإعداد لمؤتمر الـ" تيكاد السابع" – الدول الأفريقية على العمل معا لإنجاز ‘علان يوكوهاما الذي يتضمن المساعدات التنموية لأفريقيا وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والقارة الأفريقية ، والدعوة لدعم تدريب شباب المهندسين الأفارقة ، وإزالة المعوقات التي تعرقل الاستثمارات اليابانية في إفريقيا .
وسوف يتضمن إعلان يوكوهاما أيضا الدعوة لتوخي الشفافية في قضية الديون الأفريقية والناجمة عن زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية .
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الشركات اليابانية العاملة بالسوق الأفريقية ارتفع إلى 796 شركة مقابل 250 شركة عام 2015 .
ويعقد مؤتمر "تيكاد 7" تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على ثلاث قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الإسثثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
ويتضمن الإعلان عدة مبادئ هى: دعم جهود أفريقيا لاسيما تلك التى اعتمدها الاتحاد الأفريقى بما فى ذلك برنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا وتسريع التنمية الصناعية فى أفريقيا، كما يتضمن الإعلان تمكين المرأة من خلال التركيز على مبادرات مثل إعلان الاتحاد الافريقى الرسمى حول المساواة بين الجنسين فى أفريقيا وعقد المرأة الأفريقية 2010 -2020 والذى من شأنه ضمان الحقوق المشروعة للمرأة ودورها ومشاركتها فى جميع مجالات الحياة فى القارة.
ويشمل الإعلان زيادة الفرص المتاحة للشباب من خلال دعم خطة عمل الاتحاد الأفريقى لتعزيز التوظيف والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الأمن البشرى الذى يركز على الأفراد ويؤكد على التحرر من الخوف والعوز من خلال حمايتهم وتمكينهم لتطوير كامل إمكاناتهم البشرية.
ويتضمن الإعلان تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص باعتباره محرك النمو وتشجيع المزيد من الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاستثمار والأطر القانونية والتنظيمية وتشجيع زيادة التجارة والسياحة ونقل التكنولوجيا.
وتضمن إعلان يوكوهاما تسريع تطوير البنية التحتية لتعزيز أسس النمو خاصة الطاقة النقل والمياه فى كل المناطق الحضرية والريفية والتدريب المهنى والتقنى لتطوير المهارات المطلوبة للعمل من قبل القطاع الخاص.. ويشمل الإعلان تمكين المزارعين كجهات اقتصادية سائدة الزيادة المستدامة فى الإنتاجية والإنتاج الغذائى والتوسع فى الزراعة والصناعات الزراعية باعتبارها من العوامل الأساسية لدعم النمو الاقتصادية فى أفريقيا.
ويشمل الإعلان تشجيع النمو المستدام عن طريق الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخى ومن أجل خلق مجتمع شامل لتحقيق النمو تشكل الصحة والتعليم أسس التنمية البشرية لتحقيق النمو، وأكد إعلان يوكوهاما أن توطين السلام والاستقرار شرطان أساسيان للنمو وأساسيان للأفراد لتحقيق كامل إمكاناتهم.. كما أكد على أهمية تحقيق أهداف التنمية الألفية وتسريع الجهود لتحقيقها بحلول 2015، وأكد الإعلان على الأهمية الاستراتيجية المتنامية لأفريقيا فى السياق العالمى.