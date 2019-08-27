كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تحث إيران على عدم انتهاك الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستحاول تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه اجتماعا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وحث كونو طهران على الالتزام باتفاق 2015 النووي وعلى عدم اتخاذ إجراءات تنتهكه، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إنه يتطلع للمحادثات مع كونو نظرا لما للدولتين من مصالح في أمن سوق الطاقة والاستقرار في الخليج.

ووفقاً لـصحيفة "الشرق الأوسط" قال كونو للصحافيين وهو يقف إلى جانب ظريف: «نشعر بالقلق من التوتر في الشرق الأوسط ونأمل أن نبذل جهودا دبلوماسية لتخفيف التوتر». ووجه حديثه إلى الوزير الإيراني قائلا: «لهذا رغبنا في إجراء حوار مباشر وصريح معكم اليوم».

وابتسم الوزيران وتصافحا قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة.

ولليابان علاقات ودية مع إيران وهي كذلك حليف مقرب للولايات المتحدة.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترمب العام الماضي من اتفاق دولي كان يهدف للحد من الطموحات النووية الإيرانية وبدأت تشديد عقوباتها على طهران.

وندد المسؤولون الإيرانيون بالعقوبات الجديدة ووصفوها بأنها «حرب اقتصادية».

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وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبيلا صوب حل دبلوماسي للمواجهة الأميركية الإيرانية في قمة مجموعة السبع في مطلع الأسبوع بقوله إن نظيره الإيراني حسن روحاني أبلغه بأنه مستعد لبحث فكرة عقد لقاء مع ترمب.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي إنه من الواقعي تصور عقد لقاء مع رئيس الحكومة الإيرانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن يحضر الزعيمان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

لكن روحاني قال اليوم الثلاثاء إن إيران لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة قبل رفع جميع العقوبات.

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يجب «إعادة النظر في علاقتنا بروسيا» لأنّ «دفعها بعيداً عن أوروبا خطأ جسيم». وأضاف في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا: «يجب أن نستطلع استراتيجياً سبل تقارب كهذا وأن نطرح شروطنا».

وسبق لماكرون أن أعلن رغبته في تطبيع العلاقات مع روسيا بعدما توترت إثر ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014. وقال للدبلوماسيين الفرنسيين اليوم في باريس: «أعرف أنّ كثراً بينكم» عملوا أحياناً على ملفات قادهم «كل شيء فيها إلى الريبة تجاه روسيا، عن حق في بعض الأحيان... نحن نظمنا هذه العلاقة، منذ سقوط جدار برلين، في سياق هذه الريبة، وبناء على سلسلة من سوء التفاهم».

وأضاف ماكرون: «نحن في أوروبا، وإذا لم نعرف في لحظة ما القيام بشيء مفيد مع روسيا، فإننا سنبقي على توتر عقيم، وستبقى الصراعات المجمدة في كل أنحاء أوروبا، (وستبقى) أوروبا مسرحاً لمعركة إستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي سنبقى نتلقى تداعيات الحرب الباردة على أرضنا». وكشف أن هذا ما قاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الأسبوع الماضي في بريغانسون (المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية): ينبغي علينا التقدّم خطوة بخطوة. يجب أن نستطلع استراتيجياً سبل تقارب كهذا وأن نطرح شروطنا».

يشار إلى أنه في 21 أغسطس، اعتبر ماكرون أنّه «من المهمّ أن تنضمّ روسيا مجدداً» إلى مجموعة السبع (مجموعة الثماني بوجود روسيا) بعدما أقصيت منها في 2014 إثر سيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم. وأوضح أن «الشرط المسبق الذي لا بدّ منه» للقبول بعودة موسكو إلى المجموعة هو «إيجاد حلّ لأوكرانيا على أساس اتفاقات مينسك».

وأعلن الرئيس الفرنسي في ختام قمة مجموعة السبع في بياريتز أمس (الإثنين) تنظيم قمة بخصوص الأزمة الأوكرانية في سبتمبر المقبل تجمع أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.