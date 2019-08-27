بوغدانوف يبحث في مسقط ملفي سوريا ومضيق هرمز

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بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، أثناء زيارة قام بها إلى سلطنة عمان، الأزمتين السورية واليمنية والوضع في مضيق هرمز.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بوغدانوف التقى، خلال زيارته إلى مدينة صلالة (جنوب غربي عمان) كلا من وزير الشؤون الخارجية في حكومة السلطنة، يوسف بن علوي بن عبد الله، وأمين عام وزارة الخارجية، بدر بن حمد البوسعيدي.
وجاء في البيان أن اللقاءات تناولت "تبادل آراء معمقا حول الجوانب المحورية من الأجندة الإقليمية، مع التركيز على الأوضاع في اليمن وسوريا وآفاق تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في منطقة مضيق هرمز".
وتابع البيان أنه تم التأكيد على ضرورة "حل النزاعات والأزمات العالقة في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن، وبالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا، عبر المراعاة المتبادلة للمصالح المشروعة لجميع الأطراف، وعلى أساس اتباع صارم لمبادئ القانون الدولي الأساسية ومعايير ميثاق الأمم المتحدة".
وأضافت الوزارة الروسية أنه تمت الإشارة في هذا السياق، إلى أهمية تقديم موسكو رؤيتها إزاء سبل ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج، وهي رؤية "تهدف إلى تنسيق جهود عملية وأفكار بناءة حول الرد المشترك على تحديات وتهديدات جديدة في هذه المنقطة الاستراتيجية".
كما أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا "دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بالتطوير المتواصل للعلاقات الروسية العمانية الودية تقليديا، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم وإنماء التعاون التجاري الاقتصادي متبادل المنفعة، وتوسيع العلاقات الثقافية والإنسانية" بين روسيا والسلطنة.
وتشهد سوريا منذ 2011 صراع مسلح داخلي مُتعدد الجوانب ، شاركت فيه عدّ أطراف دوليّة، يخاض بالدرجة الأولى بين الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، وقوات المعارضة المسلحة، إلى جانب الجماعات الإسلامية والتنظيمات المتشددة.
نشأت الاضطرابات في سوريا، وهي جزء من موجة أوسع نطاقًا من احتجاجات الربيع العربي 2011، بسبب استياء جماعات المعارضة من حكومة الأسد وقد تصاعدت إلى نزاع مسلح بعد قيام قوات الأمن بقمع الاحتجاجات الداعية إلى إبعاد الأسد.
تشترك عدة جهات في النزاع: الحكومة السورية مدعومة من حلفاءها روسيا وإيران وحزب الله، تحالف فضفاض لجماعات المعارضة المسلحة على رأسها الجيش السوري الحر، قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أغلبية كردية، وجماعات سلفية جهادية (بما فيها جبهة النصرة) وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، مع تدخل عدد من البلدان في المنطقة وخارجها إما بالمشاركة العسكرية المباشرة، أو بتقديم الدعم إلى فصيل مسلح واحد أو أكثر.
شكلت جماعات المعارضة السورية الجيش السوري الحر وسيطرت على المنطقة المحيطة بحلب وأجزاء من جنوب سوريا. وبمرور الوقت، انشقت بعض فصائل المعارضة السورية عن وضعها المعتدل الأصلي لمتابعة رؤية إسلامية لسوريا، وانضمت إلى مجموعات مثل جبهة النصرة وداعش. وفي 2015، ضمت وحدات حماية الشعب صفوفها إلى القوات العربية والآشورية والأرمنية وبعض المجموعات التركمانية لتشكيل تحالف عسكري باسم قوات سوريا الديمقراطية، في حين ظلت معظم الميليشيات التركمانية مع الجيش الحر وحصلت على دعم مباشر من تركيا.
تدعم روسيا وحزب الله الحكومة السورية عسكريًا، وقد بدأ ائتلاف من دول الناتو في الفترة من 2014، في شن الضربات الجوية ضد داعش.
وقد اتهمت المنظمات الدولية الحكومة السورية وتنظيم داعش والجماعات المتمردة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والعديد من المذابح. لقد تسبب النزاع في أزمة لاجئين كبيرة. وخلال الحرب، أطلقت عدد من مبادرات السلام، بما في ذلك محادثات السلام التي عقدت في جنيف في مارس 2017 بشأن سوريا بقيادة الأمم المتحدة، ولكن القتال لا يزال مستمرًا.