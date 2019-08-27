بعد تسريب صورته وهو يتدرب مع فريق آخر.. الدفاع الجديدي يلجأ للجامعة والاتحاد الكونغولي ضد تولينغي

أصدر اليوم الثلاثاء، فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، بيانا توضيحيا بخصوص غياب لاعبه الكونغولي ريكي تولينغي، الذي تعاقد معه الفريق الدكالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء في البيان المذكور، أن تولينغي أخبر إدارة النادي الجديدي مباشرة بعد العودة من المعسكر الإعدادي بالديار التركية، أن أسرته الصغيرة تعاني من مشاكل في الحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب.

وأكد اللاعب الكونغولي أيضا، أن ابنته تعرضت لحروق خطيرة استدعت نقلها بشكل مستعجل إلى أحد المستشفيات بالكونغو الديمقراطية، الأمر الذي دفع النادي للسماح له بالسفر في إطار إنساني إلى الكونغو، يقول البيان.

وأشار الفريق الدكالي عبر بيانه، أن تأخر تولينغي عن الالتحاق بتداريب النادي، بالإضافة إلى تسرب صور له يتدرب رفقة فريق آخر، دفع بإدارة الدفاع الحسني الجديدي وفي خطوة استباقية إلى مراسلة الجامعة الملكية للعبة، والاتحاد الكونغولي، ناهيك عن مراسلة فريقه الأم، وذلك في إطار سلك جميع المساطر القانونية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تأخر المهاجم الكونغولي بالفريق الجديدي.

وكان الدفاع الحسني الجديدي تعاقد مع ريكي تولينغي بعقد يمتد لأربع سنوات، حيث شارك اللاعب في التداريب الإعدادية للموسم الجديد، بما فيها معسكري الفريق بمدينة الجديدة، والديار التركية.