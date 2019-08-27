برشلونة يمنح “الضوء الأخضر” لثلاثي أروبي كبير للتنافس على راكيتيتش

منح فريق برشلونة الإسباني، الضوء الأخضر للأندية الأروبية الراغبة في التعاقد مع نجمه الكرواتي، إيفان راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه وضع أمامها شرطا وحيدا، وهو الحصول على عرض مالي مناسب.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن النادي الكتلاني، أكد استعداده لتسريح راكيتيتش، هذا الصيف، وذلك بعد أن قرر مدرب الفريق، إرنيستو فالفيردي، عدم الاعتماد عليه في المباراة الأخيرة أمام بيتيس، بالرغم من جاهزيته البدنية.

وترغب أندية كل من باريس سان جرمان الفرنسي، أنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، جلب اللاعب الكرواتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة البارصا، ترغب في إقحام إسم راكيتيتش في صفقة تبادلية مع باريس سان جرمان، من أجل ضم نايمار، غير أن تعثر المفاوضات، دفعه إلى التفكير في بيعه.

جدير ذكره، أن “راكي” انتقل إلى برشلونة، عام 2014، قادما من إشبيلية، مقابل 14 مليون يورو.