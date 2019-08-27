بطنجة.. إجهاض تهريب 460 كيلوغراما من الشيرا بسيارة كانت متجهة نحو إسبانيا

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع عناصر الجمارك، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إجهاض عملية تهريب كمية من مخدر الشيرا على متن سيارة رباعية الدفع مرقمة بالخارج، كانت تستعد للمغادرة في رحلة بحرية متوجهة نحو إسبانيا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تفتيش السيارة باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، أسفرت عن حجز 460 كيلوغراما من مخدر الشيرا، عبارة عن صفائح معبأة بإحكام داخل مجموعة من التجاويف المعدة خصيصا ضمن الهيكل الداخلي وبأبواب الناقلة.

كما تم توقيف سائق السيارة، المغربي الجنسية ومرافقته البالغين من العمر على التوالي 38 و40 سنة.

وتم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.