وكالة إيفي: البحرية الملكية أنقذت صباح اليوم 62 مهاجرا بعرض ساحل الحسيمة

قالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إن عناصر البحرية الملكية المغربية، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 62 مهاجرا ينحدرون من دول جنوب الصحراء.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، كان القارب الذي يحمل مهاجرين غير شرعين على وشك الغرق، في البحر الأبيض المتوسط.

وكان القارب يوجد على بعد حوالي 15 ميلا من ساحل شاطئ سيدي عابد، بالقرب من مدينة الحسيمة، ووصفت المصادر الأمنية وضعية القارب بالمعطوب، وقالت إنه كان مليئا بالمياه.

وبخصوص جنسية المهاجرين الذين تم إنقاذهم، تشير المعطيات إلى أنهم ينحدرون من نيجيريا وغينيا وغامبيا والكاميرون، وثلاثة منهم نساء، دون أن تذكر عددهم الإجمالي، واكتفت بالقول، إن وصعهم الحي كان جد متدهور، قبل أن يتم نقلهم إلى مدينة الحسيمة.