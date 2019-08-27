جثث المهاجرين تتقاذفها أمواج السواحل الليبية..مصرع 5 مهاجرين 3 منهم مغاربة في “رحلة موت”

كشفت غرفة عمليات حرس السواحل الليبية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن عملية إنقاذ قارب يستعمل للهجرة غير الشرعية، على بعد 9 أميال شمال مدينة الخمس الليبية.

وأوضح المصدر أن زورقا للإنقاذ من نوع (اوباري)، التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل، اتجه فجرا نحو القارب المنكوب في المنطقة المحتملة، وبعد البحث تم العثور عليه.

وبالتعاون مع بعض الصيادين في المنطقة، أسفر التدخل عن إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي، من بينهم إمرتان.

كما تم انتشال 5 جثت، (3 رجال وإمراة واحدة وطفل واحد)، ثلاث منها لمغاربة (إمراة ورجل وطفل).

كما أفاد البلاغ بأن جنسية أغلب الذين تم إنقاذهم من السودان، وبلغ عدد 56 من بين 65 تم إنقاذهم، بالإضافة إلى 4 مغاربة، و3 مصريين وتونسية واحدة.