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ماذا قالوا في #يوم_المراه_الاماراتيه

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 - أيمن منصور

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد الأربعاء بـ "يوم المرأة الإماراتية" الذي بات يمثل مناسبة سنوية لاحتفاء بتجربة المرأة الإماراتية الملفتة، وسط اهتمام ورعاية حكومية وترحيب وثقة مجتمعية.



وأعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الاحتفال بـ "يوم المرأة الإماراتية" يوم 28 أغسطس يوماً للإحتفاء بالمرأة الإماراتية تقديرا وتثمينا لدورها البطولي وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة في هذا الميدان.

يقول الشيخ Hamdan bin Mohammed "في ٢٨ أغسطس تحتفل دولتنا بـيوم المراة الإماراتية وبإنجازاتها التي جعلتها شريكاً في بناء الوطن .. مؤكداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا ثقة قيادتنا في قدرتها على العطاء، وبفضل الجهود المخلصة لــ "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ودعمها الدائم للمرأة الإماراتية لبلوغ أعلى المراتب

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فيما أكد Dr. Ali Bin Harmal أن إحتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة هو لتجديد العرفان والامتنان لإرث القائد المؤسس زايد الخير طيب الله ثراه الذي نهض بالمرأة وأعلى مكانتها ودفع بها إلى مصاف الريادة في العمل الوطني..

أما الشيخ مكتوم بن محمد فقال "كل عيد وابنة الإمارات تتألق أكثر، عملاً وإبداعاً وإنجازاً في كل المجالات" .. لافتاً إلى أنه عاماً بعد آخر تثبت الإماراتية أنها جديرة بأن تحمل اسم الإمارات .

وأكد أن الإمارات فخورة ببناتها اللاتي لا يعرفن للطموح حدوداً، مسجلات إنجازاتهن المدهشة في صفحات الوطن المشرقة .

بدورها وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة الكعبي، قالت "سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك... أم الإمارات... أم الوطن... أم العطاء ..وراعية الإنجازات النوعية في إشاعة روح المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع" .

فيما قالت المستشارة القانونية، نوال راشد الشويهى، مخاطبة المرأة الإماراتية، كنتى ولاتزالين نبراس أم، أخت، ابنه وعلم، طموح، إنجازات، أهداف، جوائز، مناصب، وتسابقين الزمن وإلى الفضاء" .

بدورها اكدت المغردة الإماراتية، ريم المزروعي، أن المرأة الإماراتية تتمتع بكل حقوقها في بلادها وهذا بفضل القيادة الرشيدة .