بولسونارو يطالب ماكرون بـ"التراجع عن إهاناته" بسبب حرائق الأمازون

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الثلاثاء، استعداده لبحث مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها لمكافحة الحرائق في غابات الامازون، شرط أن "يتراجع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "إهاناته".
وقال بولسونارو لصحافيين: "على السيد ماكرون أولاً أن يتراجع عن الإهانات التي وجهها الي"، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي أن بولسونارو "كذب" حول تعهداته في ملف البيئة.
واضاف بولسونارو قبل لقائه الحكام التسعة لولايات الأمازون: "وصفني أولاً بالكاذب ثم، حسب معلوماتي، قال إن سيادتنا على الأمازون، ضية مطروحة للنقاش".
وتابع "قبل البحث والقبول بأي شيء من فرنسا، على ماكرون التراجع عما قاله، وانطلاقاً من ذلك يمكننا أن نتحدث".
ورفضت البرازيل رفضاً قاطعاً ليل الإثنين الثلاثاء مساعدة طارئة عرضتها دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الامازون، مؤكدة رغم اتساع نطاق النيران مطلع الأسبوع أن الحرائق "تحت السيطرة".
ودعا اونيكس لورنزوني كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي، ماكرون إلى الاهتمام بـ"بلاده ومستعمراته".
واندلع سجال حاد بين الرئيسين على خلفية كلام صدر من بولسونارو عن بريجيت ماكرون، وقال الرئيس الفرنسي إنه "ينم عن قلة احترام".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.