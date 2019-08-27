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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
ألغى مطار مدينة ميونيخ الألمانية 130 رحلة اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول، وأخلت المبنى بحثاً عن مسافر دخل مخرج طوارئ بالخطأ.
وأعلن المطار العثور على المفقود، إسباني الجنسية، لاحقاً في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.
واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار أربع ساعات الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.
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كانت هذه تفاصيل خبر مسافر تائه في مطار ميونيخ الألماني يتسبب في إلغاء نحو 130 رحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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