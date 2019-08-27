مسافر تائه في مطار ميونيخ الألماني يتسبب في إلغاء نحو 130 رحلة

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

ألغى مطار مدينة ميونيخ الألمانية 130 رحلة اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول، وأخلت المبنى بحثاً عن مسافر دخل مخرج طوارئ بالخطأ.



وأعلن المطار العثور على المفقود، إسباني الجنسية، لاحقاً في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار أربع ساعات الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.