إطلاق قذائف هاون من غزة على إسرائيل

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إطلاق قذائف الهاون من الجانب الفلسطيني من الحدود الشرقية وسط قطاع غزة، دون سقوط إصابات في الجانب الإسرائيلي.
وقال موقع "حدشوت 24"، إن "4 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة، سقطت إحداها على الجانب الإسرائيلي، في حين سقطت 3 قرب السياج الفاصل في قطاع غزة".
وذكرت مصادر فلسطينية، أن مصدر القصف كان منطقة جحر الديك، على الحدود الشرقية وسط قطاع غزة، فيما أخلت الفصائل والأجهزة الأمنية في غزة كافة نقاطها الأمنية بالقرب من المنطقة.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية، نقطة رصد تابعة لجهاز الضبط الميداني الأمني، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، رداً على إطلاق القذائف. وتكرر في الأيام القليلة الماضية، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، ورد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع لحركة حماس في القطاع.
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