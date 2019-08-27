الأمم المتحدة تجدد دعمها للشرعية اليمنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن. حيث ثمن غوتيرس في سياق رسالة شفوية حملها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث، اليوم (الثلاثاء)، مواقف الرئيس اليمني الجادة نحو السلام في اليمن. وجرى خلال لقاء غريفث والرئيس اليمني مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالشأن اليمني.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن. حيث ثمن غوتيرس في سياق رسالة شفوية حملها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث، اليوم (الثلاثاء)، مواقف الرئيس اليمني الجادة نحو السلام في اليمن. وجرى خلال لقاء غريفث والرئيس اليمني مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالشأن اليمني.

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