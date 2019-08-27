شكرا لقرائتكم 28.6 مليار ريال تداولات الأسهم السعودية مع ترقية MSCI النهائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، تداولات قياسية غير مسبوقة مع تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لدخول صناديق الاستثمار الأجنبية ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية الجلسة مرتفعًا 27.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8285.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 28.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 766 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وأكد أحمد الشمري، رئيس عمليات الأوراق المالية لدى HSBC العربية السعودية، أن نسبة تملك المستثمرين غير السعوديين في سوق الأسهم السعودية صعدت إلى 10% مع احتساب المستثمرين الخليجيين، وقبل حساب أرقام جلسة اليوم.

وقال الشمري في مقابلة مع "العربية" إن تنامي الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية، جاء مع تسهيل هيئة السوق المالية، متطلبات دخول المستثمر الأجنبي.

وأضاف أن حجم الاستثمارات غير النشطة سيكون مقارباً لما جرى في المرحلة الأولى من الانضمام لمؤشر MSCI.

وفي جلسة الثلاثاء، كانت أسهم شركات سدافكو، رعاية، كيان السعودية، كهرباء السعودية، وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، مجموعة السريع، ساب، ميدغلف للتأمين، وسيرا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.80% و4.58%.

فيما كانت أسهم شركات الراجحي، الرياض، الأهلي، الإنماء، وسامبا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والرياض هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم عند مستوى 3825.53 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 35 ألف سهم تقاسمتها 100 صفقة.

وشملت المرحلة الثانية 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر.

وبالتزامن مع الترقية مؤشر إم إس سي آي جرى تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ 20 دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، الثلاثاء وليوم واحد فقط.

وتبدأ فترة التداول اليوم على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ الترقية يوم غد الأربعاء حسب أسعار الإغلاق.

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وفي سياق متصل، توقع رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، في مقابلة سابقة مع "العربية" أن تزيد حصيلة استثمارات المستثمرين غير النشطين في السوق عن المقدار الحالي البالغ 91 مليار ريال إلى أكثر من 110 مليارات ريال.

ورأى العمران أن جلسة الثلاثاء تسجل نهاية لأكبر المحفزات في صعود مؤشر الأسهم السعودية على مدار العامين الماضيين، والمتمثلة بعملية ترقية السوق على مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأوضح أن سوق الأسهم السعودية، بموجب الترقية التي استمرت لعامين، ستصبح متأثرة بنسبة كبيرة، في "تقارير التقييم الصادرة عن مؤشرات MSCI ام اس سي آي وفوتسي راسل، للأسواق الناشئة، وعملية أوزان وتقييمات أسعار أسهم الشركات الداخلة في تلك المؤشرات الدولية".