سقوط جريح يحادث سير على طريق كورنيش النهر

وقع ​حادث سير​ بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ على طريق ​كورنيش النهر​ مما ادى الى اصابة سائق الدراجة بجروح وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج

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