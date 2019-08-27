وفد موسع من لقاء الأحزاب زار مقر العلاقات الإعلامية في حزب الله في معوض

زار وفد موسع من لجنة المتابعة في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية ال​لبنان​ية، مقر العلاقات الإعلامية في ​حزب الله​ في منطقة معوض ب​الضاحية الجنوبية​ ، وكان في استقباله مسؤول العلاقات الحاج ​محمد عفيف​.

واطلع الوفد على الاضرار التي لحقت بمقر العلاقات جراء الهجوم الاسرائيلي بطائرتين مسيرتين فجر الاحد الماضي .

ولفت المتحدث باسم لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الشيخ غازي حنيني إلى أنه "بإسم الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية جئنا لنقف في الخندق المتقدم للمقاومة دفاعا عن لبنان ارضا وشعبا وسماء، ولنؤكد ​الاستراتيجية الدفاعية​ القائمة على الثلاثية الذهبية، ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​، ولنقول لهذا العدو الصهيوني المتغطرس أن كل إرهابه لن يرهبنا ولن يخيفنا فرجال المقاومة ورجال الجيش على اهبة الاستعداد و​الشعب اللبناني​ بأطيافه السياسية وبكل قواه وشرائحه يقف اليوم وراء لبنان بكل امكانياته وقدراته ولنقول نحن في الاحزب اللبنانية والوطنية والشخصيات والقوى أننا حاضرون لكل ما يمكن ان يستجد ولكل ما يمكن ان يتوقع، ولكل ما يمكن ان يهيئه هذا العدو الصهيوني الغاشم، ولنقول للامين العام لحزب الله سماحة ​السيد حسن نصرالله​ ، سيدنا وقائد المقاومة نحن معك في نفس الخندق مع رجال المقاومة، ولنؤكد دعم الرئيس العماد ​ميشال عون​ في موقفه الوطني الشامخ الذي أطلقه البارحة".