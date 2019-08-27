زار وفد موسع من لجنة المتابعة في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، مقر العلاقات الإعلامية في حزب الله في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية ، وكان في استقباله مسؤول العلاقات الحاج محمد عفيف.
واطلع الوفد على الاضرار التي لحقت بمقر العلاقات جراء الهجوم الاسرائيلي بطائرتين مسيرتين فجر الاحد الماضي .
ولفت المتحدث باسم لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الشيخ غازي حنيني إلى أنه "بإسم الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية جئنا لنقف في الخندق المتقدم للمقاومة دفاعا عن لبنان ارضا وشعبا وسماء، ولنؤكد الاستراتيجية الدفاعية القائمة على الثلاثية الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، ولنقول لهذا العدو الصهيوني المتغطرس أن كل إرهابه لن يرهبنا ولن يخيفنا فرجال المقاومة ورجال الجيش على اهبة الاستعداد والشعب اللبناني بأطيافه السياسية وبكل قواه وشرائحه يقف اليوم وراء لبنان بكل امكانياته وقدراته ولنقول نحن في الاحزب اللبنانية والوطنية والشخصيات والقوى أننا حاضرون لكل ما يمكن ان يستجد ولكل ما يمكن ان يتوقع، ولكل ما يمكن ان يهيئه هذا العدو الصهيوني الغاشم، ولنقول للامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ، سيدنا وقائد المقاومة نحن معك في نفس الخندق مع رجال المقاومة، ولنؤكد دعم الرئيس العماد ميشال عون في موقفه الوطني الشامخ الذي أطلقه البارحة".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد موسع من لقاء الأحزاب زار مقر العلاقات الإعلامية في حزب الله في معوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.