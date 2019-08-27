رفعت بدوي: نحن في وضع تمادت به اسرائيل وأرادت ان تقلب المعادلة

أكد مستشار رئيس الحكومة السابق ​سليم الحص​ ​رفعت بدوي بعد زيارته مقر العلاقات الاعلامية في "​حزب الله​" في منطقة معوض أنه " من الضروري استعادة كرامة ​لبنان​ بعد هذا الاعتداء السافر الذي قامت به ​اسرائيل​ على ​الضاحية الجنوبية​ ولصون السيادة الوطنية عبر عدم السماح باسباحتها من قبل ​العدو الاسرائيلي​ الذي خرق عن قصد أو غير قصد المعادلة".

ولفت إلى أن "الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ كان قد حذر من أن أي عملية تستهدف المقاومين أو القادة سيرد عليها"، مشيراً إلى "إننا في وضع تمادت به اسرائيل وأرادت ان تقلب المعادلة".