رفعت بدوي: نحن في وضع تمادت به اسرائيل وأرادت ان تقلب المعادلة

أكد مستشار رئيس الحكومة السابق سليم الحص رفعت بدوي بعد زيارته مقر العلاقات الاعلامية في "حزب الله" في منطقة معوض أنه " من الضروري استعادة كرامة لبنان بعد هذا الاعتداء السافر الذي قامت به اسرائيل على الضاحية الجنوبية ولصون السيادة الوطنية عبر عدم السماح باسباحتها من قبل العدو الاسرائيلي الذي خرق عن قصد أو غير قصد المعادلة".
ولفت إلى أن "الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان قد حذر من أن أي عملية تستهدف المقاومين أو القادة سيرد عليها"، مشيراً إلى "إننا في وضع تمادت به اسرائيل وأرادت ان تقلب المعادلة".
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