أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "​حزب الله​" اللبناني يخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد ​إسرائيل​، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة"، مشيرين إلى ان "الرد سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريده اي من حزب الله وإسرائيل والتوجه الآن إلى ضربة محسوبة، لكن الطريقة التي ستتطور بها الأحداث فهذه مسألة أخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدران لـ"رويترز": "حزب الله" يخطط لشن ضربة محسوبة ضد إسرائيل لن تثير حربا ردا على حادث بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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