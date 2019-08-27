بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون في بيت الدين

افادت مراسلة "النشرة" عن "بدء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بيت الدين للبحث في تداعيات الاعتداءين الاسرائيليين على الضاحية الجنوبية وقوسايا".
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