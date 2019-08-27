بدء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون في بيت الدين

افادت مراسلة "النشرة" عن "بدء اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بيت الدين​ للبحث في تداعيات الاعتداءين الاسرائيليين على ​الضاحية الجنوبية​ و​قوسايا​".

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