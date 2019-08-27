استقبل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية. كما التقى قائد الجيش وفداً أميركياً من (The Institute for Security Governance (ISG) )، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشَي البلدَين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى قائد اليونيفيل وبحث معه الاوضاع على الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.