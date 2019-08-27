"لبنان القوي": من حق لبنان الاحتفاظ بعناصر قوته والدفاع عن نفسه من الاعتداءات الاسرائيلية

اعتبر تكتل "لبنان القوي" ان "اسرائيل تحاول تغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ العام 2006 وهو امر مرفوض"، معتبرا ان "ما يجري لا يمكن فصله عما تقوم به اسرائيل من اعمال عدائية في العراق وسوريا"، مشددا على انه "من حق لبنان الاحتفاظ بعناصر قوته والدفاع عن نفسه بكل ما يملكه من قوة".
وفي بيان تلاه النائب سليم عون أكد أن "التكتل يدعم ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خطوات لبلورة موقف وطني يساعد على اتخاذ إجراءات فعالة ويمهد لصدور موازنة العام 2020 في توقيتها، وان تتضمن الإصلاحات المطلوبة للجم العجز، وان تكون استكمالاً للسياق الإصلاحي الذي بدأ في موازنة 2019 وكان للتكتل مساهمة كبيرة فيه"، مشيرا الى ان "التكتل متمسك بما أنجزته وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة من خطط وافق عليها مجلس الوزراء".
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