مسؤول ايراني: سنرد على بلطجة ترامب وخداع ماكرون بقدرات شبابنا

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي ان "​ايران​ سترد بقدرات شبابها على بلطجة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وخداع الرئيس الفرنسي ماكرون"، مشيراً إلى "إننا لاحظنا هنا انه تم اتخاذ خطوات كبيرة من قبل شباب البلاد، كما ان اسم هذه المنظومة، یوحي انه بامكان إيمان ومساعي الإيرانيين إنجاز اعمال عظيمة".

ولفت إلى "إننا رأينا اليوم حملة الضغوط القصوى من قبل ترامب ، فإن الرد على هذه الضغوط وإيماءات ماكرون الصغيرة، ممكن بواسطة إيمان الشعب الإيراني وجهود شباب هذا البلاد ولا شيء أكثر من ذلك"، مشيراً إلى أن "ما سيفعله ترامب بالقوة وماكرون عن طريق الخداع سوف نرد عليه بإيماننا الوطني بقدرات شباب الوطن".