لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو إلى ان "زيارتي لروسيا اليوم لها أهمية كبيرة وستشكل دفعة كبيرة لعدد من المواضيع المهمة"، مشيراً إلى أنه "لدينا تعاون سياحي وثقافي وتقني وتجاري وعسكري كبير بين البلدين".
وأشار إلى "إننا تناولنا بشكل خاص منطقة خفض التصعيد في ادلب السورية"، مؤكداً "إننا نأسف لأن القوات السورية تخرق الاتفاقات ما يصعّب علينا تطبيق اتفاق سوتشي"، مضيفاً "العمليات السورية أدت إلى عمليات نزوح كبيرة باتجاه تركيا وهي تعرض قواتنا للخطر ولا نريد ان يستمر الأمر".
وأكد "إننا سنتخذ جميع الخطوات المناسبة لتثبيت الهدنة في إدلب وفق اتفاق استانا"، مشيراً إلى ان "القوات السورية خرقت الهدنة في إدلب منذ أيار الماضي"، لافتاً إلى "إننا اتخذنا إجراءات في شرق الفرات ونأمل أن تساهم اللقاءات المقبلة في استقرار الوضع في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنتخذ جميع الخطوات المناسبة لتثبيت الهدنة في إدلب وفق اتفاق استانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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