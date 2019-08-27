دفاع الجزائر: الجيش كشف عن كمية أسلحة قرب الشريط الحدودي الجنوبي مع النيجر

أعلنت وزارة ​الدفاع الجزائرية​ أن "الجيش تمكن من الكشف عن كمية من الأسلحة في تمنراست بالقرب من الشريط الحدودي الجنوبي مع ​النيجر​"، موضحةً أنه "في إطار ​مكافحة الإرهاب​ وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 آب 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، سبع ​قذائف صاروخية​ وحشوتين دافعتين لنفس القاذف، بالإضافة إلى قنبلتين".

وفي بيان لها، لفتت الدفاع الجزائرية إلى أن "هذه العملية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة التراب الجزائري، وإحباط أية محاولة اختراق له أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".