غوتيريس أكد دعم شرعية هادي وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "دعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن"، مثمناُ "مواقف هادي الصادقة والجادة نحو السلام، وحرصه على الخروج باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار والوئام".
كما أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس اليمني قريباً في الأمم المتحدة.
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