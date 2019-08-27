غوتيريس أكد دعم شرعية هادي وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ "دعم شرعية الرئيس ​اليمن​ي عبدربه منصور هادي، وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن"، مثمناُ "مواقف هادي الصادقة والجادة نحو السلام، وحرصه على الخروج باليمن إلى رحاب ​الأمن​ والاستقرار والوئام".

كما أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس اليمني قريباً في ​الأمم المتحدة​.