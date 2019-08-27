سانا: اصابات بانفجار دراجة نارية مفخخة في الشدادي جنوب الحسكة

افادت وكالة "سانا" السورية، عن "​انفجار​ ​دراجة نارية​ مفخخة على الطريق العام في مدينة الشدادي جنوب ​محافظة الحسكة​، وأنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين".

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