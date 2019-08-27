تصاعد الدخان من مستودع الشحن في طائرة صينية متوجهة إلى طوكيو

اعلنت شركة الطيران الصينية "إير شاينا" إن الدخان تصاعد من مستودع الشحن بإحدى طائراتها المتوجهة من بكين إلى ​طوكيو​، خلال عملية صعود الركاب إلى الطائرة في مطار بكين الدولي، وقد تم على الفور إخلاء الطائرة من الركاب.

واشار بيان الشركة الى انه "وفقا للعاملين، لم يكن هناك أي مصدر مرئي للنيران على متن الطائرة"، مشيرة إلى أن "المطار يعمل بصورة عادية". ​وأوضح انه "تم اكتشاف الدخان في مستودع الشحن بالقسم الأمامي من الطائرة أثناء صعود الركاب إليها، وقد قام طاقم الطائرة على الفور باتخاذ تدابير الحماية من ​الحرائق​، وتنظيم عملية إجلاء سريعة وآمنة للركاب".

وذكرت الشركة أن التحقيق جار في الحادث في الوقت الحالي.