وزير دفاع اليابان اتهم كوريا الشمالية بتطوير رؤوس حربية لاختراق دفاعات بلاده

لفت وزير الدفاع ​اليابان​ي، تاكيشي إيوايا إلى أن "​بيونغ يانغ​ تطور على ما يبدو رؤوسا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي اليابان"، مشيراً إلى أن "اليابان تعتقد أن ال​صواريخ​ التي أطلقتها بيونغ يانغ هي صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى".

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