لفت وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا إلى أن "بيونغ يانغ تطور على ما يبدو رؤوسا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي اليابان"، مشيراً إلى أن "اليابان تعتقد أن الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ هي صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع اليابان اتهم كوريا الشمالية بتطوير رؤوس حربية لاختراق دفاعات بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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