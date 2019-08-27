قائد الأركان الجزائري: سنتصدى لكل من يحاول المساس بسمعة الجزائر

أكد قائد أركان ​الجيش الجزائري​ الفريق ​أحمد قايد صالح​ أن "الجيش سيتصدي لكل محاولات المساس بسمعة البلاد من قبل من أسماهم أشخاصا مأجورين"، مشيراً إلى ان "​المؤسسة العسكرية​، ونجدد التأكيد على ذلك وبإلحاح، ستواجه وستتصدى بكل قوة وصرامة، رفقة كافة الوطنيين المخلصين والأوفياء لعهد الشهداء الأبرار، لهذه الجهات المغرضة، ولن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها".

ولفت إلى "إننا سنعمل معا ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين، الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار؛ لأنها وببساطة ليست نابعة من أفكارهم بل أملاها عليهم أسيادهم"، مشيراً إلى أن "هيهات أن تتحقق أماني هذه العصابة وأذنابها ومن يسير في فلكها".