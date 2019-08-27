بوتين: اتفقت مع أردوغان على ضرورة اتخاذ الترتيبات لازالة بؤر الاهابيين في سوريا

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أنه "سيتم نقل ​الغاز​ الروسي إلى ​أوروبا​ عبر الأراضي التركية".

وفي ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ "اننا ركزنا على الوضع في ​سوريا​ والبلدان ملتزمان باتفاق استانة وهو الاكثر فعالية لحل الازمة"، مشيراً الى "أننا تناولنا اطلاق عمل اللجنة الدستورية التي ستبدأ اعمالها في جنيف في أقرب وقت ممكن".

ولفت الى "أنني اتفقت مع أردوغان على ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لازالة بؤر الاهابيين في سوريا، كما اتفقنا على الالتزام بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأشار بوتين الى أن "​تركيا​ تتحمل عبء وجود أعداد كبيرة من ​النازحين السوريين​ ونتفهم المخاوف التركية"، لافتاً الى "أننا ندعم الجهود الهادفة الى خفض التصعيد في شمال سوريا".

وأكد أنه "لدينا خطط في مجال تطوير صناعة الطيران العسكري والمدني بين ​روسيا​ وتركيا".

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