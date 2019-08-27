تجربة "غير مسبوقة" لكنتاكي في ولاية أميركية

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وتطلق "كاي إف سي" تجربة، الثلاثاء، في مطعم واحد يقع في أتلانتا (ولاية جورجيا)، قبل توسيع نطاق التجربة ليشمل الفروع الأميركية كافة، وفقا لآراء الزبائن.
وقد تعاونت "كنتاكي فرايد تشيكن" (التي يختصر اسمها بـ "كاي إف سي") مع شركة "بيوند ميت" الناشئة، المدرجة أسهمها في بورصة "وول ستريت"، لتقديم ناغتس وجوانح دجاج مصنوعة من بروتينات نباتية.
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وكانت "برغر كينغ" أطلقت، في أبريل، في الولايات المتحدة، نسخة بلا لحم من برغر "ووبر" الشهير لها المذاق عينه.
وقد تعاونت الأخيرة مع "إمبوسيبل ميت"، وهي شركة ناشئة منافسة لـ"بيوند ميت" في سوق قيد الازدهار.
دول لا يوجد بها مطاعم ماكدونالدز على أراضيها
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