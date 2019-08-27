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حسين زين يستقبل المستشار الثقافى لسفارة الصين بالقاهرة لبحث سبل التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، المستشار الثقافي لسفارة الصين بالقاهرة، لبحث سُبل تنشيط التعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام والمجموعة الصينية للإعلام فى مختلف المجالات الإعلامية، من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخبارى وبرامجى .

وأكد حسين زين خلال اللقاء على أهمية تطوير و تفعيل علاقات التعاون بما ينعكس إيجابياً على الجانب المهنى والاقتصادى، وتقديم الوطنية للاعلام كافة الدعم لتنشيط هذا التعاون .

ومن جانبه عرض المستشار الثقافى إمداد شاشات الوطنية للإعلام بأفلام وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية، موجها الدعوة لرئيس الوطنية للإعلام لحضور فعاليات منتدى التعاون الصينى العربى الرابع فى مجال الاذاعة والتليفزيون، والذى سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الصين .

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