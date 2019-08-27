شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة تصحيح مسار الوفد تعلن أسماء منسقى القطاعات بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس ياسر قورة المتحدث باسم جبهة تصحيح مسار حزب الوفد عن أسماء منسقى الجبهة بقطاعات الجمهورية مؤكدة أنها ستقوم بإجراء لقاءات مباشرة متوالية مع الوفديين بالمحافظات لشرح وجهة نظرها وأسس لم الشمل وما تهدف إليه الجبهة وإيضاح جميع التفاصيل الخاصة بأسلوب التعامل مع إدارة الحزب منذ بداية الخلاف بعد انتخابات الهيئة العليا وحتى الآن.

ووفقا لبيان صادر عن الجبهة اليوم جاء اختيار منسقى المحافظات للجبهة كما يلى: حسن شعبان لقطاع القاهرة، وعلاء غراب لقطاع الجيزة، وأمين راضى لقطاع غرب الدلتا، ومحمود خلف لقطاع وسط الدلتا، وأيمن عبد العال لقطاع شرق الدلتا، وأشرف العاصى لقطاع مدن القناة، وأحمد سكر لقطاع سيناء، وصابر عطا لقطاع شمال الصعيد، والعمدة تمام لقطاع وسط الصعيد.

وأوضح قورة أنه "تم الاتفاق على عقد اللقاء الأول مع الوفديين بمحافظة بورسعيد ، كما قررت الجبهة تعيين محمد الشريف مستشارا قانونيا للجبهة كما وجهت الجبهة الشكر للوفديين على مساندتهم للحزب والجبهة، والبدء في عمل توكيلات سحب الثقة، والتي وردت الينا بالفعل، ومرفق صورة لأحد هذه التوكيلات".