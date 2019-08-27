"نقابة الإعلاميين" ترسل إنذارات للوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أرسلت نقابة الإعلاميين، انذارت للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين،مقدمين،مخرجين،مراسلين،محررين" بسرعة التوجهه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم ، حتى يقع العاملين بهذه الوسائل تحت طائلة القانون .
وحذرت نقابة الاعلامين جميع العاملين في الوسائل الاعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم ، من استخدام لقب إعلامي قبل تقنين أوضاعهم أو القيد بالنقابة حتي لا يقعوا تحت المسائلة الجنائية ، موضحة أن لجنة القيد مستمرة طوال أيام الأسبوع فى تلقى طلبات العاملين بالوسائل الإعلامية .
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