شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: علاج مجاني لـ 90 حالة من الأعضاء المصابين بفيروس "سي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبدالمجيد، مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، توفر علاج مجاني لـ 90 حالة من الزملاء الصحفيين وأعضاء مشروع العلاج، المصابين بفيروس "سي"، على أن تكون الأولوية بأسبقية تقديم الطلب لمشروع العلاج.

كان مدير منظمة الصحة العالمية سلم الرئيس خلال حضوره لمصر، تقرير المنظمة عن مبادرة 100 مليون صحة" والذي تضمن التقدير للجهود الكبيرة للحكومة المصرية في إطار الكشف عن وعلاج فيروس "سي"، والأمراض غير السارية، فى الوقت الذى تواصل فيه الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة الكشف عن فيروس سي مبكرا.

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