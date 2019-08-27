شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن البرلمان: تنفيذ استراتيجية 2030 بشأن الزيادة السكانية بدور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الزيادة السكانية من أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك من خلال الوقوف على تنفيذ استراتيجية 2030 بشأن القضية السكانية، والخطوات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن الزيادة السكانية تمثل خطورة على الناتج القومى، كما أنها لا تقل عن الإرهاب من حيث ما تشكله على المجتمع من خطوره، ولهذا لابد من بحث كافة الآليات والمقترحات والأفكار بشأن مواجهة هذه الظاهرة التى اصبحت تهدد المجتمع، مشيدا بجهود الدولة فى هذا الصدد من خلال حرصها على زيادة الوعى، أو إطلاق عدد من المبادرات التى تصب فى نفس الإطار.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة كانت أول من ناقش القضية، وتم عقد جلسة حوار مجتمعى، تم توجيه الدعوة خلاله لعدد من الأطراف المعية بالموضوع للاستماع لرؤيتهم، وكيفية الاستفادة من الطاقة البشرية، وتحويلها لمنتجة، حتى لا تؤثر على الناتج القومى.
كانت هذه تفاصيل خبر تضامن البرلمان: تنفيذ استراتيجية 2030 بشأن الزيادة السكانية بدور الانعقاد الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.