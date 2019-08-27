شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن البرلمان: تنفيذ استراتيجية 2030 بشأن الزيادة السكانية بدور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الزيادة السكانية من أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك من خلال الوقوف على تنفيذ استراتيجية 2030 بشأن القضية السكانية، والخطوات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن الزيادة السكانية تمثل خطورة على الناتج القومى، كما أنها لا تقل عن الإرهاب من حيث ما تشكله على المجتمع من خطوره، ولهذا لابد من بحث كافة الآليات والمقترحات والأفكار بشأن مواجهة هذه الظاهرة التى اصبحت تهدد المجتمع، مشيدا بجهود الدولة فى هذا الصدد من خلال حرصها على زيادة الوعى، أو إطلاق عدد من المبادرات التى تصب فى نفس الإطار.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة كانت أول من ناقش القضية، وتم عقد جلسة حوار مجتمعى، تم توجيه الدعوة خلاله لعدد من الأطراف المعية بالموضوع للاستماع لرؤيتهم، وكيفية الاستفادة من الطاقة البشرية، وتحويلها لمنتجة، حتى لا تؤثر على الناتج القومى.