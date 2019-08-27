شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": ملف الأرز من أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الأرز من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة على مدار الأعوام السابقة، وخلال دور الانعقاد الأخير، سواء خطة توزيع المساحات على مستوى الجمهورية، وطلبات البعض بإعادة النظر فى توزيع المساحات المتفق عليها مسبقا، بالإضافة لإعادة النظر فى المساحات المسموح بزراعتها فى بعض المحافظات.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الأرز يعد من المحاصيل الاستراتيجية، التى تحرص اللجنة على متابعتها بدقة مع التنفيذيين، والوقوف على أبرز ملاحظات المزراعين فى هذا الصدد، لافتا إلى أن هناك بعض المطالب بزيادة المساحات المزروعة فى بعض المحافظات، خاصة تلك التى لا تصلح أرضها سوى لزراعة الأرز، بالإضافة إلى ضرورة توفير المحاصيل البديلة.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة أن يكون لدى الوزارة خطة شاملة حول بدائل زراعة الأرز، وكيفية تطبيق زراعات التناوب فى المحافظة الواحدة، وإمكانية زيادة المساحات فى بعض المحافظات من عدمه، واستنباط سلالات جديدة غير شرهة للمياه.