شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضلة للسلفيين.. برهامى يحرم ارتداء المرأة للصندل بدون جورب.. والإفتاء ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيون.



اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهو فتوى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى زعم فيه أنه لا يجوز ارتداء المرأة الصندل بدون جورب، حيث كان نصر فتوى ياسر برهامى أنه لا يجز ارتداء المرأة حذاء صيفى مكشوف "الصندل" دون أن يكون تحته جورب "شراب" لا يشف، أى لا يظهر القدمين، وقال حينها على الموقع الرسمى للدعوة السلفية "أنا السلفى": "لا بأس إذا كان الجورب صفيقًا لا يشف، والأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن أن حصل الستر بغيره جاز".



دار الإفتاء ردت حينها على تلك الفتوى بشن هجوم عليها حيث أكدت أن تلك الفتوى شاذة وأفكارها منحرفة ولا تمت للدين بصلة، وهى فتاوى مضطربة، ولها توجهات سيئة وهى نتيجة طبيعية لمن يفتون فى أمور الدين والعلم وهم ليسوا أهلًا لذلك.