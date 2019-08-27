إبرهيم العربي: مصنع سوميتومو الياباني في بورسعيد يوفر ألف فرصة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ: قال المهندس إبرهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن إنشاء مصنع سوميتومو الياباني في بور سعيد سيوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري بحضور وزيرة الاستثمار ووزير التجارة والصناعة وعدد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين وما يزيد عن 50 من رجال الأعمال المصريين واليابانين. وقال العربي إن مجلس الأعمال المصري الياباني يسعى جاهدا لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر. وأشاد العربي بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر مثل شركات السويدي ومجموعة العربي وشركة أوراسكوم.

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