الإدارة التعليمية بالقليوبية تستقبل وفد ياباني لتطوير التعليم الثانوي الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع اليابان في مجال التعليم والتعليم الفني، في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز العلاقات مع دولة اليابان في كافة المجالات التعليمية والبحثية والعلمية والاقتصادية.

وأضاف عجلان، حرص وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية تعزيز العلاقات المصرية - اليابانية وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مشيدًا بالمستوى المتميز لهذه العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله للوفد الياباني المشرف على مشروع "جايكا" لتطوير التعليم الثانوي الفني بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، والمكون من الدكتور كازو أكي هاشيموتو المدير المعاون بهيئة التعاون الدولي اليابانية، والمهندس تاتسويا ناجومو رئيس فريق الخبراء بمشروع الجايكا، ومونيكا بتشو حنا المساعد الإداري، والمترجم بفريق عمل جايكا، وبحضور المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني.

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم بدأت في فبراير عام 2016 عقب البيان المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مجال التعليم، وقدمت الحكومة اليابانية الدعم والتعاون في مجال التعليم، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة مرورًا بالتعليم الأساسي والتعليم الفني حتى التعليم الجامعي والبحث العلمي، وجرى العمل على زيادة أعداد المتدربين والطلاب المصريين للحصول على التدريب والدراسة في اليابان، وتطبيق الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو بالتعليم الأساسي وتحسين التعليم الفني من خلال التركيز على المهارات الفنية والشخصية، وزيادة التعاون بما في ذلك التدريب في المصانع اليابانية، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعاون لتأسيس مدرسة التكنولوجيا التطبيقية والشراكة مع المصانع وتدريب المعلمين.

من جانبه قال المهندس الصادق السيد، إن زيارة الوفد الياباني جاءت في إطار التنسيق ومتابعة اليات البدء في نشر ثقافة هذه النوعية من التعليم الياباني والتي تم تطبيقها منذ عامين بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة في تخصص الميكانيكا.

وأشاد الوفد الياباني بتعاون مديرية التربية والتعليم، والجهود المضنية المبذولة لإنجاح المشروع.

وعقب اللقاء سلم وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، درع المديرية لأعضاء الفريق الياباني، تقديرًا لجهودهم ودعمهم للعملية التعليمية في مصر وفى محافظة القليوبية.