في لفتة إنسانية.. "أمن بورسعيد" يستجيب لمطلب مُسن في التوجه للشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
استجابت مديرية أمن بورسعيد، إلى حالة إنسانية تضمنت طلب مسن في التوجه لمقر الشهر العقاري، لعدم قدرته على الحركة.
البداية كانت عندما تبلغ لغرفة عمليات شرطة النجدة ببورسعيد من أحد المواطنين مقيم بحي المناخ ببورسعيد، التمس خلاله مساعدته وتوصيله إلى مقر الشهر العقاري والتأمين والمعاشات ببورسعيد، لعدم قدرته على التوجه بمفرده نظراً لظروفه الصحية، وتم التنسيق مع قسم حقوق الإنسان بالمديرية التوجه للمبلغ ومعاونته وتحقيق التماسه، وقد لاقى ذلك استحسان المواطن الذي تقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة لملتمسه.
وجاء ذلك، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعي على المواطنين والتعامل والفوري مع كافة البلاغات خاصة البلاغات التي تتسم بالطابع الإنساني.
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