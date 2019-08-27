محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مشروعات رصف وتجميل ورفع كفاءة الطرق بمدينة شرم الشيخ.
وتابع المحافظ إعادة رصف وتجميل طريق منطقة نبق بطول 3 كم في الاتجاهين، والمار أمام عدد من الفنادق الكبرى،.
وشدد المحافظ على سرعة التنفيذ مع الجودة العالية، والالتزام ببنود كراسة الشروط والمواصفات، والانتهاء من التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني المعد، محذرًا من أنه سيجري توقيع غرامات وشروط جزائية على الشركات المتأخرة في التنفيذ.
وتفقد أعمال رفع مخلفات المباني ورصف وتجميل الطرق بمنطقة إسكان العاملين بحي النور بعد توصيل جميع المرافق لها بما فيها الغاز الطبيعي.
وأوضح المحافظ، أنه جاري رصف الطريق بطول 3 كم وعرض 8 أمتار في الاتجاهين، مشيرًا إلي أن هذا الطريق يعد محورًا هامًا في نقل حركة سير السيارات من طريق السلام إلى فرع جامعة الملك سلمان، الجارى إنشائها بمدينة شرم.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامات على الشركات المتأخرة في تنفيذ مشروعات تطوير الطرق بجنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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