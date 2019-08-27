تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل جماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جددت نيابة أمن الدولة، حبس علا القرضاوي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بتهمة تمويل جماعة إرهابية.

ونسبت النيابة لابنة القرضاوي تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

وتجري النيابة تحقيقات مع علا القرضاوى بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني يفيد بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.