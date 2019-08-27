الجيش الليبي يقترب من فرض سيطرته الكاملة على غريان

قال اللواء فوزي المنصوري آمر عمليات اجدابيا إحدى أهم فصائل الجيش الليبي المتواجدة في غرب البلاد والتي تشارك في معارك طرابلس إن الجيش الليبي على وشك السيطرة بالكامل على مدينة غريان .
وأضاف المنصوري في تسجيل صوتي نشر على عدة صفحات تابعة ومؤيدة للجيش الليبي بأن مديرية الأمن في غريان والمعينة من قبل حكومة الوفاق هربت بالكامل إلى مدينة الزاوية، وكذلك مليشيات القواسم هربت من غرب غريان ناحية مدينة العزيزية.
وأضاف المنصوري بأن الجيش الليبي سيطر على معسكر الثامنة بالكامل وهو معسكر يقع في وسط غريان ويعتبر أهم تمركز لقوات الوفاق بالمدينة.
في سياق متصل أكد مصدر عسكري بالمنطقة الغربية أن المليشيات التي فرت من غريان تتم ملاحقتها بضربات مباشرة من الطيران ، كما أن بعض عناصرها وقعوا في كمائن للجيش الليبي وضعت في عدة أماكن تحسبا لهذا الأمر.
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