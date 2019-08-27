الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تعيين شافيندرا سيلفا قائدًا للجيش في سريلانكا

أعربت مجموعة من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، من بينهم : برنارد دوهايم ، رئيس الفريق العامل ، المعنى بحالات الاختفاء القسري ، وأنييس كلامارد ، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالإعدام "خارج نطاق القضاء " ونيلز ميلزر ، المقرر المعنى بالتعذيب ، والمعاملة القاسية والمهينة - في بيان صدر اليوم الثلاثاء في (جنيف ) عن قلقهم البالغ ، إزاء تعيين الفريق شافيندرا سيلفا ، قائدا للجيش في سريلانكا ، وحثوا السلطات هناك على المضي قدما في الإصلاحات بقطاع الأمن ، والتحقيق في الانتهاكات .
وقالوا - في بيانهم - إن تعيين سيلفا ،
ولفتوا إلى أن الجنرال سيلفا ، كان القائد العام للشعبة الثامنة والخمسين في الجيش السيريلانكي ، خلال المراحل الأخيرة من النزاع الذي انتهى في مايو" 2009 " حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة بتورطه وقواته في جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية ، وجرت إزاحته عام 2012 من الفريق الاستشاري الخاص للأمم المتحدة ، المعني بعمليات حفظ السلام ، بسبب هذه المزاعم ، مشيرين إلى أنه يتم التحقيق حتى الآن في المزاعم ضد سيلفا وشعبيته .
وأكد المقررون الدوليون - في ختام بيانهم - أنه إذا كانت سريلانكا غير راغبة وغير قادرة على التحقيق في هذه الادعاءات ، وغيرها فإنه يتعين على المجتمع الدولي استكشاف طرق أخرى لتحقيق المساءلة ، بما في ذلك "مبادئ الولاية القضائية " العالمية .
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