السعودية تجدد دعوة الحوار اليمني.. ونبذ الفرقة



أكدت المملكة العربية السعودية في اجتماع لمجلس وزرائها، الثلاثاء، على دعوة جميع أطراف النزاع اليمنية في عدن لعقد اجتماع في السعودية لمناقشة الخلافات، فيما تحرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة.

وجدد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب اجتماع لمجلس الوزراء السعودية التأكيد على "توحيد الصف للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى واستعادة

الدولة وعودةاليمن الشقيق آمنا مستقر".

وشدد في هذا السياق على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعوديةووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وكان البيان المشترك قد أكد على حرص وسعي البلدين الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت

قيادة الرئيس الشرعي لليمن.

وطالب البيان بسرعة الانخراط في حوار "جدة" الذي دعت له المملكة لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.

من جانب آخر، جدد المجلس إدانة المملكة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورفضها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وهنأ مجلس الوزراء السودان على الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية، الهادف إلى تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره.