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روسيا تمد تركيا بدفعة جديدة من صواريخ إس 400

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 أعلنت وزارة الدفاع التركية أن روسيا بدأت تسليم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي إس- 400 التي أدت إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

 

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، نُشر على موقع تويتر أن

شحن أجزاء المنظومة استؤنف، الثلاثاء، فيما أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة.

 

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وكانت تركيا تسلمت أول بطارية من المنظومة الروسية الصنع الشهر الماضي، على الرغم من اعتراضات قوية من الولايات المتحدة، حليفتها في الناتو.

 

وتقول واشنطن إن المنظومة الروسية لا تتوافق مع حلف الناتو، وتشكل تهديداً لبرنامج المقاتلات الأميركية من طراز إف-35. وعلقت مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات إف-35، وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.

 

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