روسيا تمد تركيا بدفعة جديدة من صواريخ إس 400

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن روسيا بدأت تسليم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي إس- 400 التي أدت إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، نُشر على موقع تويتر أنشحن أجزاء المنظومة استؤنف، الثلاثاء، فيما أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة.
وكانت تركيا تسلمت أول بطارية من المنظومة الروسية الصنع الشهر الماضي، على الرغم من اعتراضات قوية من الولايات المتحدة، حليفتها في الناتو.
وتقول واشنطن إن المنظومة الروسية لا تتوافق مع حلف الناتو، وتشكل تهديداً لبرنامج المقاتلات الأميركية من طراز إف-35. وعلقت مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات إف-35، وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.
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