الرئيس اليمني يبحث مع مسئول بريطاني آفاق السلام الممكنة داخل البلاد

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور أندرو موريسون، عددا من القضايا ذات الصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة للأزمة هناك، فضلا عن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الرئيس اليمني - خلال اللقاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - واقع الأوضاع في اليمن،ومنها تداعيات أحداث التمرد الأخير الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، موضحا محطات السلام المختلفة التي قدمت فيها الحكومة الشرعية العديد من التنازلات لمصلحة السلام وحقن دماء الشعب اليمني والمرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار رقم 2216.
وثمن موقف المملكة المتحدة - في هذا الإطار - الداعم لليمن وشرعيته الدستورية ووحدته وثوابته الوطنية.. مؤكداً أن تلك المواقف ليست غريبة على المملكة المتحدة ومواقفها الثابتة تجاه القضايا المصيرية ودعمها للحوار الوطني.
من جانبه، قال الوزير البريطاني إن موقف المملكة المتحدة واضح وصريح في دعم شرعية الرئيس اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي لمصلحة الشعب اليمني.
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