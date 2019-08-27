كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولسونارو يطالب ماكرون بـ"التراجع عن إهاناته" بسبب حرائق الأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الثلاثاء، استعداده لبحث مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها لمكافحة الحرائق في غابات الامازون، شرط أن "يتراجع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "إهاناته".

وقال بولسونارو لصحافيين: "على السيد ماكرون أولاً أن يتراجع عن الإهانات التي وجهها الي"، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي أن بولسونارو "كذب" حول تعهداته في ملف البيئة.

واضاف بولسونارو قبل لقائه الحكام التسعة لولايات الأمازون: "وصفني أولاً بالكاذب ثم، حسب معلوماتي، قال إن سيادتنا على الأمازون، ضية مطروحة للنقاش".

وتابع "قبل البحث والقبول بأي شيء من فرنسا، على ماكرون التراجع عما قاله، وانطلاقاً من ذلك يمكننا أن نتحدث".

ورفضت البرازيل رفضاً قاطعاً ليل الإثنين الثلاثاء مساعدة طارئة عرضتها دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الامازون، مؤكدة رغم اتساع نطاق النيران مطلع الأسبوع أن الحرائق "تحت السيطرة".

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ودعا اونيكس لورنزوني كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي، ماكرون إلى الاهتمام بـ"بلاده ومستعمراته".