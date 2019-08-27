كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولسونارو يطالب ماكرون بـ"التراجع عن إهاناته" بسبب حرائق الأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الثلاثاء، استعداده لبحث مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها لمكافحة الحرائق في غابات الامازون، شرط أن "يتراجع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "إهاناته".
وقال بولسونارو لصحافيين: "على السيد ماكرون أولاً أن يتراجع عن الإهانات التي وجهها الي"، وذلك بعدما اعتبر الرئيس الفرنسي أن بولسونارو "كذب" حول تعهداته في ملف البيئة.
واضاف بولسونارو قبل لقائه الحكام التسعة لولايات الأمازون: "وصفني أولاً بالكاذب ثم، حسب معلوماتي، قال إن سيادتنا على الأمازون، ضية مطروحة للنقاش".
وتابع "قبل البحث والقبول بأي شيء من فرنسا، على ماكرون التراجع عما قاله، وانطلاقاً من ذلك يمكننا أن نتحدث".
ورفضت البرازيل رفضاً قاطعاً ليل الإثنين الثلاثاء مساعدة طارئة عرضتها دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الامازون، مؤكدة رغم اتساع نطاق النيران مطلع الأسبوع أن الحرائق "تحت السيطرة".
ودعا اونيكس لورنزوني كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي، ماكرون إلى الاهتمام بـ"بلاده ومستعمراته".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، سخر من الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي (66 عاماً)، قائلاً إن النساء البرازيليات يشعرن على الأرجح بالخزي من بولسونارو.
وتفاعل بولسونارو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» مع منشور يسخر من شكل بريجيت التي تظهر في صورة تقارنها بالسيدة البرازيلية الأولى ميشيل بولسانورو (37 عاماً)، مع تعليق يقول «الآن تفهمون لماذا يقوم ماكرون بملاحقة بولسونارو، إنها الغيرة»، وعلّق حساب بولسونارو «لا تحرجوا الرجل»، مع إشارة ترمز إلى ضحكات عالية، في فصل جديد من الحرب الكلامية بين الرئيسين على خلفية أزمة حرائق الأمازون.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى مناقشات عاجلة في قمة مجموعة السبع بشأن الحرائق التي تدمر أجزاء من غابة الأمازون، في تصعيد للضغط على بولسونارو الذي اتهمه بأنه صاحب «عقلية استعمارية».
ويتشاحن الرئيسان منذ بضعة أسابيع، ويلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.
ورداً على سؤاله عن الواقعة في مؤتمر صحافي في بياريتس حيث يجتمع قادة مجموعة الدول السبع، قال ماكرون إن التعليق كان «عديم الاحترام جداً» لزوجته، وأضاف «إنه أمر محزن، إنه أمر محزن له أولاً وللبرازيليين.. النساء البرازيليات يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن». وتابع قائلاً «إنني أكن الكثير من التقدير والاحترام لشعب البرازيل، وآمل أن يصبح لديهم رئيس أهل للمنصب في القريب العاجل».